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Ordu merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Ordu merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Ordu merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Ordu merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu, Mersin, İstanbul, Balıkesir, Şırnak, Tunceli ve Kırklareli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.
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