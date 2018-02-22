Ordu NATO testinde başarısız oldu Genelkurmay başkanı görevden alındı

Slovenya Genelkurmay Başkanı Andrej Osterman, Sloven askerlerin NATO'nun harbe hazırlık testindeki başarısızlığı nedeniyle görevden alındı

Ordu NATO testinde başarısız oldu Genelkurmay başkanı görevden alındı
Slovenya Hükümeti, bugünkü toplantısında, Slovenya Ordusu'na bağlı özel harekat birimlerinin NATO'nun geçen haftaki testinden geçememesi üzerine Genelkurmay Başkanı Osterman'ın görevine son verdi. Osterman, 2014 yılından beri Slovenya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu.

Bu arada, Sloven askerlerin NATO testinde başarısız olmasının ardından kamuoyunda eleştirilen bir diğer isim olan Savunma Bakanı Andreja Katic ise görevinde kaldı. Osterman'ın yerine yardımcısı Alan Geder getirildi.

Slovenya Ordusu'na bağlı 72. Tugay'ın 800 askeri, ülkenin güneybatısındaki Postonja şehrinde geçen hafta başında yapılan harbe hazırlık testinde başarısız olmuştu.

Sloven askerlerin harekat, lojistik destek, iletişim ve yönetim alanlarında yapılan testte başarısız olması, 2004 yılında NATO üyesi olan Slovenya'nın ittifaka yönelik sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceği konusunda eleştirilere neden olmuştu.

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, askerlerin söz konusu testte başarısız olmalarından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etmişti.


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