Ordu Ünye Cevizdere köprüsü nerede? Ne oldu?

Yurdun büyük bölümündeki şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağışlar, 4 köprünün çökmesine neden oldu. Olayda 4 kişi yaralanırken 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Köprülerin çökmesi ve yaşanan afet nedeniyle de Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatılmış durumda...

CEVİZDERE KÖPRÜSÜ NEREDE?

Çöken köprülerden bir tanesi de Cevizdere köprüsü... Yaşanan acı olay sonrası vatandaşlar, "Cevizdere köprüsü nerede?" diye aratmaya başladı. Cevizdere köprüsü Ordu Ünye'de bulunuyor.