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  • Ordu'da bir araç 400 metreden uçuruma yuvarlandı! O anlara kameraya yansıdı

Ordu'da bir araç 400 metreden uçuruma yuvarlandı! O anlara kameraya yansıdı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kemarasıyla saniye saniye görüntülendi.

31 Temmuz 2018, Salı 13:48 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2018, Salı 13:53
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Kaza dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi – Kabataş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Soner Arıkan’ın idaresindeki 17 GP 786 plakalı araç kontrolden çıkarak 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayı gören bir kadın ise o anları çığlıklar içinde cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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