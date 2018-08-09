Ordu'da heyelanda bir kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun İkizce ilçesi Segmenli mahallesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelan altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen'in (56) cesedine ulaşıldı
SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ise ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.
ÇİFTÇİNİN BORCU ERTELENECEK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Ordu'daki sel) Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." dedi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Bakanlık olarak zarar gören vatandaşlarımızın bu zarardan en az etkilenmesi noktasında üstümüze düşenleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz'' dedi.
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