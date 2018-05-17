Bir ihbarı değerlendiren Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi, Civil Deresi kenarında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı hakkında elde edilen bilgilere istinaden başlatılan faaliyet sonucunda 6 bin 257 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, her türlü suç ve suç unsurlarına karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirttiler.