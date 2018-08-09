Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma çift taraflı kapatıldı
Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ise ulaşım çift yönlü olarak durduruldu
Dün Ordu ve çevresindeki şiddetli yağış büyük yıkıma neden oldu. 8 köprü yıkılırken, çok sayıda evi de su bastı.
Can kaybının yaşanmadığı afetin dehşeti bugün gün ağarınca ortaya çıktı.
TABAKHANE DERESİ TAŞTI
Gün boyu ara ara yağışların devam ettiği Ordu'nun Ünye ilçesinde Tabakhane deresinde taşma meydana geldi.
KÖPRÜ KAPATILDI
Yıkılma tehlikesi yüzünden Tabakhane köprüsü kapatıldı. Bu tehlike yüzünden de Karadeniz Sahil Yolu da ulaşıma kapatıldı.