Dün Ordu ve çevresindeki şiddetli yağış büyük yıkıma neden oldu. 8 köprü yıkılırken, çok sayıda evi de su bastı.

Can kaybının yaşanmadığı afetin dehşeti bugün gün ağarınca ortaya çıktı.

TABAKHANE DERESİ TAŞTI

Gün boyu ara ara yağışların devam ettiği Ordu'nun Ünye ilçesinde Tabakhane deresinde taşma meydana geldi.

KÖPRÜ KAPATILDI

Yıkılma tehlikesi yüzünden Tabakhane köprüsü kapatıldı. Bu tehlike yüzünden de Karadeniz Sahil Yolu da ulaşıma kapatıldı.