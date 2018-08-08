Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gece başlayan sağanak, su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağmur nedeniyle Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı. Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı. Öte yandan yağmur Bolaman, Yalıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu. Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı.

DERE TAŞTI ARAÇLAR VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu. Karayolları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

DHA