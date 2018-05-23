Altınordu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki ve gümrük kaçağı sigara sattıkları gerekçesiyle 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 2’si Gürcistan uyruklu 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Altınordu ilçesinde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 9 bin 500 gümrük kaçağı sigara ile 100 şişe sahte içki ele geçirilmişti.