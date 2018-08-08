Son günlerde Ordu ve çevresindeki şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ünye'de şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu köprüler çöktü, yol trafiğe kapatıldı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Ünye Belediye Başkanı sel nedeniyle bölgede 4 köprünün çöktüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan 165 kişi sel yüzünden mahsur kaldı.

OKTAY: ZARAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.

Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları:

Ordu'da zarar devlet tarafından karşılanacak. Vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor.

Zarar devlet tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor.

Hasarlı köprülerde çalışma yapılıyor. Bizdeki bilgiler tamamına ulaşılmış durumda. Mevcut bilgilerimiz bu doğrultuda.

BAKAN SOYLU: YÜKSEK ORANDA MADDİ HASAR VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'nun Ünye ilçesinde, yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'ne gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hasarlarla ilgili tüm maddi kayıpların karşılanacağını belirten Bakan Soylu, "Geçmiş olsun. Görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur yağdı. Kimi yerlerde 20 kilo, kimi yerlerde 95 kilo aralığında, bazı yerlerde yoğun 80 kilonun üzerinde yağmış. çok şükürler olsun ki bir can kaybımız söz konusu değil. Maddi hasar yüksek oranda var ama tüm birimlerimiz canla başla mücadele ortaya koydular. Belediye başkanımız ve AFAD ile temas ederek, yapılabilecek nelerin olduğunu AFAD'da oluşan kriz merkeziyle hangi adımların atılabileceğini hep beraber değerlendirdik. Büyük bir gayretle selle mücadeleyi ortaya koymuşlar. Burada Karadeniz'in birbirini bağlayan tek yol. Bu köprünün bir tarafın yıkılması, diğer taraftan yol verildi. Kara yollarımız ve diğer birimlerimiz çalışmalar hemen başlayacaklar. Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" dedi.

Bakan Soylu, şiddetli yağış uyarılarında bulunulan Karadeniz Bölgesi için de "Uyarımız şu; ana yolun kullanılmaması gerekiyor. Böyle bir tedbir alırsak sel felaketinden en az kayıpla çıkabilelim. Ulaşım tek yönlü veriliyor, Allah muhafaza ani bir yağmur, bir su birikintisi olursa sıkıntıyla karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM BİLGİ ALDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Vali Seddar Yavuz'u arayarak bilgi aldı.

BAHÇELİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'I ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu’da yaşanan sel felaketi üzerine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı telefonla arayarak bilgi aldı.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu’da yaşanan sel felaketi üzerine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz’ı telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Genel Başkanımız, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti” denildi.

ORDU'DA SAAT 23.50'DE YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde saat 23.50'den itibaren yeniden yağmur yağışı başladı. Bölgede alınan önlemler çerçevesinde AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Özel İdare ekipleri ile iş makineleri, olası yeni bir sel ve heyelana karşı müdahaleye hazır şekilde konuşlandırıldı.

ORDU'YA OTOBÜS, KAMYON VE TIRLARIN GEÇİŞLERİ YASAKLANDI

Ordu’da yaşanan sel felaketi ve köprünün yıkılması nedeniyle, Samsun’dan Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gidecek olan otobüs, kamyon ve tırların geçişleri geçici olarak yasaklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ulaşımın tamamen durma noktasına gelmesinin ardından ağır vasıta araçların geçişlerine izin verilmiyor. Trafiğin yavaş hareket etmesi nedeniyle Samsun'dan çıkacak olan otobüs, kamyon ve tırların bölgeye geçişleri şu an için durduruldu.

TÜNELDE OTOMOBİL ALEV ALDI, ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın akrıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.

TEKSTİL FABRİKASINDA MAHSUR KALAN 165 KİŞİ KURTARILDI

Ordu'da sel nedeniyle bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı.

Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel dolayısıyla ilçedeki bir tekstil fabrikasında 165 kişinin mahsur kaldığını anımsatarak, "Vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, hayati tehlikeleri yok, şu anda güvenli yerdeler. Onları evlerine ulaştırmak için de arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar." dedi.

İşçilerin iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldığını vurgulayan Güney, helikopter desteği de sağlandığını aktardı.

Güney, ilçeye bağlı Sarıhalil Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşların ise helikopterle kurtarıldığını dile getirdi.

Kaymakam Güney, Karayolları ekiplerinin ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun tek yönlü ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Ordu-Çaybaşı

ORDU BELEDİYE BAŞKANI ENVER YILMAZ: CİDDİ ŞEKİLDE AFET VAR

7 ilçemizde ciddi şekilde afet var. AFAD gece 12'ye kadar devam edeceğini söyledi. Karadeniz Sahil Yolu'nda bir köprü yıkıldı. 8'e yakın köprü yıkıldı şu ana kadar. AFAD uyardığı için tedbir aldık ama köprülerin yıkılması öngörülmedik şeyler. Mahsur 165 vatandaşımızı helikopterlerle kurtarıyoruz. En ağır Çaybaşı ve Perşembe ilçelerinde.

ORDU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün geceden itibaren il genelindeki aşırı yağışların Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Metrekareye yer yer 80 kilogram yağış düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ünye ilçemizin Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Cevizdere köprüsünde sel nedeniyle çökme meydana gelmiş ve devlet karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Ünye ilçemizin Yiğitler Mahallesi'nde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandığı ihbarının alınması üzerine, arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş ve 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunulmuştur. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir. Ünye'nin Cevizli Mahallesi'nde sel baskını nedeniyle evinde mahsur kalan Turhan Şahin'i kurtarmak için iş makineleri devreye sokulmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter talebinde bulunulmuş ve yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmıştır."

Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde evde mahsur kalan Aydın Serdar'ın arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtilen açıklamada, Perşembe ve Fatsa ilçesinde risk altında bulunan 8 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiğinin altı çizildi.

Fatsa ilçesinin Eskimadendüzü mevkisindeki mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisinin, Demirci Mahallesi'ndeki 150 fındık işçisinin tahliye edilerek ilçedeki spor salonlarına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, kurtarılan fındık işçileri için Kızılaydan 100 çadır ve 300 battaniye talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen çok sayıdaki su baskınlarına, başta belediyeler olmak üzere AFAD ekiplerinin müdahale ederek, su tahliyesi yaptığına işaret edildi.

OKTAY DA ORDU'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gidiyor. Ordu Vali Yardımcısı, vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın çağrısında bulundu. Ordu'da tünelde zincirleme kaza oldu, araçlar yandı. Samsun'dan Doğu Karadeniz'e otobüs, kamyon ve TIR'ların geçişi yasaklandı.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bugün saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve işyerlerinin tahliye işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca, oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları belediyeler, Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarına ait iş makineleri ile sürdürülmektedir. Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasarları ve mağduriyetleri en kısa sürede gidermek üzere Valiliğimizin koordinesinde devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Ayrıca, Ünye ilçemizdeki özel iş makinalarına el konulmuştur."

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, yağış uyarısı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ordu ve ilçelerinde saat 23.00'den itibaren başlayacağı uyarısı yapılan yağışın, 04.00'a kadar etkili olacağı belirtildi. Ayrıca yağışın yarın saat 15.00'a kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu'nun Çaybaşı, Perşembe, İkizce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kaydedildi.

Meteorolojiden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

TOPRAK DOYGUN, SEL RİSKİ YÜKSEK

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek yeni yağışlarla ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Bölgede ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın da bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Özellikle denizci ve balıkçıların yağış ve fırtına konusunda dikkatli olmaları uyarıldı.

TARIM İŞÇİLERİNE KIZILAY'DAN DESTEK

Fatsa Kızılay Şubesi, ilçede yaşanan sel felaketinde kaldıkları çadırların sel sularına kapılmasıyla barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçilerine, yemek, çadır ve battaniye yardımında bulundu. Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, işçilere 2 gün boyunca çadır ve yemek yardımında bulunacaklarını söyledi. Şevketoğulları, "İlçemizde ciddi bir sel felaketi yaşandı. Tüm Ordu ilimize geçmiş olsun. Her sıkıntı yaşayan kişilerin yanındayız. Mevsimlik işçilerimiz gerçekten büyük sıkıntı yaşadılar. Bizler de kendilerine kaybettikleri çadırların yerine çadır ve 2 gün boyunca yemek yardımında bulunacağız. Tüm ihtiyaçlarını mevsimlik işçilerimizin karşılayacağız. Battaniye, çadır ve hijyenleri için malzemeleri dağıtacağız. Bu akşamda bu çadırlarda kalacaklar. Sel felaketinde mağdur olan tarım işçilerine yardımlarımız devam edecek. 600 kişiye yemek, 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulunduk' dedi.

FINDIK HASADI DENİZE AKTI

Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi. Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluştururken, açıklanması beklenen taban fiyatı merakla bekleyen fındık üreticileri, yaşanan afette fındıklarının denize akmasıyla zarara uğradı.

MAHSUR KALANLARI KEPÇEYLE KURTARILDI

Ünye ilçesinde etkili yağışlar sele neden oldu. İlçede tek katlı evin sular altında kalması sonucu mahsur kalanların yardımına iş makineleri koştu. Zemini sularla kaplı evin çatısında ve balkonunda mahsur kalanlar iş makinesi kepçesiyle bulundukları alandan çıkartıldı.