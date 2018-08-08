Ordu şiddetli yağışa teslim oldu. Kentin birçok ilçesinde sağanak yağış hala etkisini sürdürüyor. Ünye'de bir köprü yağmur nedeniyle yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ordu Ünye'den gelen haberler akla şu soruyu getiriyor: Ordu'da köprülerin çökmesine sebep olacak kadar şiddetli yağmur yağmasının sebebi ne?

Canlı yayınına bağlanan CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ordu Ünye'deki şiddetli yağışların sebebini şöyle açıkladı:

Karadeniz'deki deniz sıcaklığı 29 dereceye kadar yükseldi. Karada sıcaklık ise 5-6 derece daha düşük. böyle olunca denizde buharlaşan hava yağış olarak bölgede etkisini gösteriyor. Bu yağış rejimi devam ettikçe bölgede şiddetli yağışlar devam edecek.