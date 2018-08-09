Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı.

SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ise ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.

ÇİFTÇİNİN BORCU ERTELENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Ordu'daki sel) Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Bakanlık olarak zarar gören vatandaşlarımızın bu zarardan en az etkilenmesi noktasında üstümüze düşenleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz'' dedi.

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