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Organlarıyla 5 hastaya umut oldu (Organ bağışı nasıl yapılır?)

Yalova'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Şahin'in (40) organları ailesi tarafından bağışlandı. Şahin'in ailesi tarafından bağışlanan organlar 5 hastaya umut oldu

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu (Organ bağışı nasıl yapılır?)
Yalova'da ailesinin organ bağışını kabul etmesi üzerine hastanede hareketli dakikalar yaşandı. Trafik kazasında hayatını kaybeden İsmail Şahin'in organları 5 hastaya umut oldu.
 

ORGANLARI BAŞKA HASTALARDA CAN BULACAK


Şahin'in kalp ve akciğeri İstanbul Koşuyolu Hastanesi'nde iki hastaya, sol böbreği Çanakkale'de bir hastaya, sağ böbreği Yalova'daki bir hastaya ve karaciğeri de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere gönderildi.


ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?


Canlı vericiden organ bağışı için alıcı adayı hasta ile bir organ nakli merkezine başvurmanız yeterlidir. Öldükten sonra kullanılmak üzere organlarınızı bağışlamak için büyük hastanelerin organ bağış ünitelerine başvurabilirsiniz. Burada iki tanık huzurunda bu isteğinizi beyan ederek imzalayacağınız organ bağış formu ile size bir organ bağış kartı verilecektir.




Bu konuda ailenizi de bilgilendirmek daha sonradan çıkacak karışıklıkları önlemek açısından faydalı olacaktır. Dilediğiniz zaman organ bağış ünitesi olan bir hastaneye başvurup organ bağış kartınızı iptal ettirebilirsiniz.

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