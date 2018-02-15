Organlarıyla 5 hastaya umut oldu (Organ bağışı nasıl yapılır?)

ORGANLARI BAŞKA HASTALARDA CAN BULACAK



ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Türkiye'de kadavradan organ bağışı yetersiz

25 bin kişi hayata tutunmak için organ bekliyor

Gizem Yetil

Yalova'da ailesinin organ bağışını kabul etmesi üzerine hastanede hareketli dakikalar yaşandı. Trafik kazasında hayatını kaybeden İsmail Şahin'in organları 5 hastaya umut oldu.Şahin'in kalp ve akciğeri İstanbul Koşuyolu Hastanesi'nde iki hastaya, sol böbreği Çanakkale'de bir hastaya, sağ böbreği Yalova'daki bir hastaya ve karaciğeri de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere gönderildi.Canlı vericiden organ bağışı için alıcı adayı hasta ile bir organ nakli merkezine başvurmanız yeterlidir. Öldükten sonra kullanılmak üzere organlarınızı bağışlamak için büyük hastanelerin organ bağış ünitelerine başvurabilirsiniz. Burada iki tanık huzurunda bu isteğinizi beyan ederek imzalayacağınız organ bağış formu ile size bir organ bağış kartı verilecektir.Bu konuda ailenizi de bilgilendirmek daha sonradan çıkacak karışıklıkları önlemek açısından faydalı olacaktır. Dilediğiniz zaman organ bağış ünitesi olan bir hastaneye başvurup organ bağış kartınızı iptal ettirebilirsiniz.