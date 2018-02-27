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Orgeneral Akar’dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehit Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Orgeneral Akar’dan şehidin ailesine taziye ziyareti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

1 SAATLİK ZİYARET


Şehit ailesinin evine girerken mahalle sakinlerine de selam veren Orgeneral Akar, Gökdoğan ailesinin evinde yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı.

(Derya Yetim - Emre Yüzügüldü /İHA)



 



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