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Orgeneral Akar, Hatay ve Kilis'te denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis ve Hatay bölgelerinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu

03 Mart 2018, Cumartesi 18:28
Orgeneral Akar, Hatay ve Kilis'te denetlemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
 

HAREKAT HAKKINDA BİLGİ ALDI


Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde, birlik komutanları ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen harekat hakkında bilgi aldı.

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dünkü çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri de ziyaret etti.


BİRLİĞE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ


Orgeneral Akar, 2. Jandarma Komando Tugayı'na giderek, şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı diledi, kahraman ve fedakar personele iyi dileklerde bulundu. Açıklamada, Akar'ın, 2. Jandarma Komando Tugayı'ndaki ziyaretinde yaptığı konuşmaya da yer verildi.


"HİÇBİRİNİN TEK DAMLA KANI YERDE KALMAYACAK"


Zeytin Dalı Harekatı'nın kararlılıkla süreceğini belirten Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak. Teröristler ile bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak. Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor."
 

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI"


Harekatın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli mültecilerin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Akar, "Nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.


 

"HAREKATIN BAŞARIYLA YÜRÜTÜLMESİNDE EN BÜYÜK PAY SAHİBİ AZİZ ŞEHİTLERİMİZ"


Orgeneral Akar, gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ediyorum." ifadesini kullandı.


 

KOMANDA ANDI OKUNDU 


Orgeneral Akar, 4. Komando Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarılarından dolayı tugay komutanı başta olmak üzere, tugay mensuplarını tebrik etti. Denetlemeler sırasında komando beresi taktığı görülen Orgeneral Akar'ın ziyareti sonunda tugay personeli "Komando Andı"nı okudu.

 


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