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Orgeneral Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar harekat sürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi

22 Ocak 2018, Pazartesi 19:26
Orgeneral Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar harekat sürecek
Orgeneral Akar, "Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ BARIŞIN SAĞLANMASI'

"Buradaki DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, "Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması." dedi.

AA

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