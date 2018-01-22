Orgeneral Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar harekat sürecek

'AMACIMIZ BARIŞIN SAĞLANMASI'

TSK unsurları, Afrin'de Burseya Dağı'nı ele geçirdi

Son dakika: Afrin operasyonunda 3. gün (Dakika dakika Afrin operasyonu)

Afrin operasyonunda kara harekatı başladı

Mehmet Nuri Turan

Orgeneral Akar, "Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." şeklinde konuştu."Buradaki DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, "Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması." dedi.AA