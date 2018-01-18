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Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Moskova'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan, Moskova temasları kapsamında Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi.

Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Moskova'da
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova temasları kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmenin yapıcı bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Taraflar, Ortadoğu'daki son gelişmelerin yanı sıra ortak konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.
 

GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV İLE BİR GÖRÜŞME YAPACAK


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde bugün yer alan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın Moskova temaslarında bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'deki son gelişmeler ile Astana/Cenevre sürecinin ele alınacağı ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile de bir görüşme yapılacağı kaydedilmişti. 


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