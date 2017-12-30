Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti

Serap Belovacıklı

, Şırnak ve Siirt'ten gelen vatandaşlarla şehit Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Alınan bilgiye göre, Orgeneral Çetin, Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki şehidin babaevinin yanında kurulan taziye çadırında, baba Şener ve anne Nurten Muratoğlu ile şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.Orgeneral Çetin ile Şırnak ve Siirt'ten gelen vatandaşlar da aileye taziyelerini bildirerek, Türkiye'nin doğusu ve batısında acıların bir olduğunu ifade etti.Bu arada, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal'ın şehit ailesiyle telefonla görüştüğü ve başsağlığı dileğinde bulunduğu aktarıldı.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olmuş, iki silah arkadaşı da yaralanmıştı.