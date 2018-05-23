Orhan Gencebay: Lise yıllarımda bana Kont Orhan derlerdi

Hepimizin gönlünde taht kuran Orhan Baba...

- Berhudar olun...

Pek hayırlı bir işe girişmişsiniz! Önümüz de yaz, ter kokusu meselesi yine tüm keskinliğine gündemimize yerleşecek. Siz de bu meselede görev üstlenmişsiniz...

- Evet. Benden yardım istediler. “Bir katkım olacaksa ne mutlu bana!” dedim. Türkiye’nin 12 şehrinde yapılan bir araştırmadan söz ettiler. Sağ olsunlar, gelip anlattılar. Araştırmanın sonuçları mühim. Gerçekleri yüzümüze vuruyor...

Nedir o gerçekler?

Özellikle de yaz aylarında, ülkemizde her 10 kişiden 9’u ter kokusuna maruz kalıyor. E tabii kötü bu! Bize yakışmaz. Çünkü biz, temizliğin imandan geldiğine inanırız. Biraz daha temizliğimize özen göstermeliyiz, titiz olmalıyız. Çünkü insanların günlük yaşantısında ortalama bir buçuk saati toplu taşımalarda geçiyor...

Ter kokusuna en çok toplu taşımalarda mı maruz kalınıyor?

- Aynen öyle! Araştırma sonuçlarına göre yüzde 77’miz, toplu taşımalarda o nahoş kokuya maruz kalıyoruz. E şimdi bana dediler ki, “Elimizde böyle veriler var. Ter kokusu, her kesimden insanın ortak problemi. Aramıza fiziksel ve duygusal mesafeler koyuyor. Konuşulması de en zor konulardan biri. Araştırmaya katılanlara sormuşlar. “Kim size, ter kokmanın iyi bir şey olmadığını dostane bir biçimde söylese ve bir formül önerse onu dinlersiniz...”

Cevap, Orhan Baba olarak mı gelmiş...

- Evet, öyle olmuş. Bu da beni çok onurlandırdı. “Berhudar olun!” dedim ve teklifi kabul ettim. Verilen sosyal mesaja tüm kalbimle inanıyorum. Eğlenceli bir reklam filmi çekmek istediler, ona da “Hay hay” dedim. Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, burunların selameti için hiçbirimizin ter kokmaması gerekiyor!

Reklam filminde, “Kol altını kamuya açan kardeşim... Sadece duş yetmez, daha temiz, daha ferah bir otobüs için, duştan sonra deodorant kullan!” diyorsunuz...

- Gerçek de bu değil mi? Mesele bunu kırmadan, bir abi gibi anlatabilmek. Ben de onu yapmaya, bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Araştırmaya katılan kişilerin gün içinde şikayet ettikleri en önemli kötü koku yüzde 88’le ter kokusuymuş. Düşünün, dünyadaki bütün kokular arasında en rahatsız edici bulunan ter kokusu.

Çok yüksek bir rakam bu. Oysa biz temiz bir milletiz. Önlem alalım ter kokmayalım. Sormuşlar araştırmada, “Ter kokusunun sizce nedeni ne?” Yüzde 60, “Düzenli duş almamak” demiş. Doğrudur. Yüzde 46’ysa “Deodorant kullanmamak yüzünden!” demiş. O da doğrudur. Bence iki cevap da doğru. Ben üç cevabı da beğendim: “Karşılıklı saygı eksikliği!” Evet, hem kendimize, hem başkasına saygımızdan dolayı ter kokmamamız gerekiyor...

'BİZ O ZAMANLAR LAVANTA SUYU KULLANIRDIK'

Siz ne zaman düzenli duş alma ve deodorant kullanma bilincine eriştiniz?

- Benim çocukluğumda Samsun’da deodorantlar pek yoktu. Ama bu koku meselesi, 13-14 yaşlarımdan beri çok dikkat ettiğim bir konu. Spor da yaptığım için özellikle dikkat ettim. Biliyorsun, güreş, boks, karate, atıcılık, cimnastik, vücut geliştirme her şeyi yaptık. Sonra İstanbul’a geldik. Bizim çocukluğumuzda öyle her gün duş almak diye bir şey de yoktu, ama en azından gün aşırı da olsa yıkanırdı insanlar. Ben temizliğime dikkat etmeyi ailemden gördüm. Biz o zamanlar lavanta suyu kullanırdık. Sonra losyonlar çıktı. Lise yıllarında bana “Kont Orhan” derlerdi...

Neden?

- Temizliğime çok dikkat ettiğim için! Monte Cristo Kont’unun hikayesi beni çok etkiledi. O zamandan beri de temizliğime ve nasıl koktuğuma çok dikkat ettim. Daha sonra sigaraya alıştık. Sigara da içtim...

Kaç yıl?

- 17-18 sene içtim. Ama sigara içtiğim dönemde günde 10 defa ağzımı, burnumu yıkardım. Lavanta suyu da sürerdim. Ama yine de alttan alta yükselir o sigara kokusu.

KÖTÜ KOKMAKTAN ÇOK KORKARIM

Dünyanın en güzel kadını ter kokuyorsa, siz onu beğenmekten vaz mı geçersiniz?

- Bütün hanımların ayrı güzelliği vardır diye söze girelim. Hanımlara saygımız sonsuz. Temizlik konusunda daha titizler. Amaaaa çok beğendiğimiz bazı hanımların da olmadığını da gördük, çok üzüldük. Keşke böyle olmasa dedik, fark etmelerini bekledik.

Sizin kendinizi kokladığınız olur mu: “Kokuyor muyum, kokmuyor muyum?” diye?

- O benim hastalığım. Gayriihtiyari kokluyorum. Kötü kokmaktan çok korkarım.

Bu filmin versiyonları olacak mı?

- Evet, birinde otobüsteyim, diğerinde spor salonunda olacağım. Ben, “Kardeşim burunların selameti için” deyince de, hemen yıkanmaya başlıyor hayali olarak, kendine çekidüzen veriyor yani.