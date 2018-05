Orhan Gencebay: Tabii ki halkımızın oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım

Arif Sağ: Orhan'ın peşini bırakmam

'HANGİ HÜKÜMET VARSA BEN ONA SAYGI DUYARIM'

'KENAN PAŞA GELDİĞİNDE CAN GÜVENLİĞİ YOKTU'

'MESAM'LA İLGİLİ SORUNLA NE SİYASİ NE ŞAHSİ'

Çiğdem Saltık

Şubat ayındadaki başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup arkadaşıyla birlikte istifa edenbaşkanlığındaki yönetim kuruluna kullandığı sözlerle ikilinin arası açılmıştı.tartışmalarının da başka yere çekilmemesi gerektiğini, bunun siyasetle alakası olmadığını vurguladı., Habertürk TV'de yayınlanan Sevilay Yılman'ın sunduğu 'Sevilay Soruyor' programının konuğu oldu.'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Ben devletime son derece saygılı olan biri olarak devletimin, varlığımın, vatanımın güçlü bir şekilde ayakta durmasını isteyen bunu sağlamak için her şeyi yapabilecek biri olarak ben tabii ki devletimi kim yönetiyorsa, halkımızın seçimleriyle, oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım. Halk seçmiş. "Benim her zaman devletime olan saygımdan dolayı devletimi yönetmeye talip olan kim varsa halkımızın seçtiği kim varsa ben herkese iyiydim. Hiç bir kimseyle kötü değildim. Ata'mız, ne diyor Atatürk'ümüz 'Hâkimiyet bila akay düşer milletindir' diyor."Kenan Paşa geldiğinde can güvenliği yoktu. Yüzde 98 halkımız memnun olmuştu, can güvenliği yoktu, böyle bir şey sağlandı. Daha sonra çok yanlışlar oldu, o ayrı konu, yani ben ilk geliş zamanını söylüyorum. 'Askerimiz geldi, şöyle oldu, böyle oldu' demiyorum, ben ülkemin durumunu söylüyorum. 1978'te arabanız var mı, ancak bir depo benzin alabilirdiniz bir ayda. 70 sente muhtaçtık can güvenliğimiz yoktu. Bunları özellikle yaşayan birisiyim, işte 'Batsın bu dünya'yı bunun için yaptım.""Bizim Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ile son zamanlardaki sorunlar tamamıyla sektörün iyi olmamasından dolayı. Bu müzik meslek mülkin idaresiyle ilgili konudur. Ne siyasi ne şahsi. Benim demek istediğim şu ki benim derdim sektörün iyi olması. Bununda iyi korunduğu yer birinci yer MESAM'dır. Ben MESAM başkanıyken daha iyi olmak adına gerekenleri yapmak istedim tek sebep tamamiyle sektörün iyi olması müziğin iyi olmasıyla ilgili sorunların bilinmesi ve ona göre daha çok çalışılmasıdır. Tek sebep bu. Yeteri kadar çalışma olmadığı için sektör büyümüyor. Yeteri kadar bilinçli olmak lazım.Arif Sağ ile olan arkadaşlığımız ayrı konu. Hemen birileri maksatlı bir şekilde farklı yere götürüyor. Siyasetle bunun zerre kadar alakası yok. Biz insanız ve sanatçıyız. Vatanımızı çok seviyoruz, gerekeni yapmalıyız. Ben bunu yapmaya çalışan bir sanatçıyım, bir vatandaşım."Şubat ayında'daki başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup arkadaşıyla birlikte istifa edenbaşkanlığındaki yönetim kuruluna kullandığı sözlerle ikilinin arası açılmıştı.