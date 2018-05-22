Orhan Gencebay’dan reklam yorumu: Neresi kötü?

Yer aldığı reklam filmiyle magazin camiasını hareketlendiren Orhan Gencebay, muhabirlerin sorularını yanıtladı

22 Mayıs 2018, Salı 08:48 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 08:50
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Orhan Gencebay, önceki gün hayat arkadaşı Sevim Emre ile Bebek’teydi. Acelesi olduğunu belirten Orhan Gencebay’a gazeteciler, oynadığı deodorant reklamını sordu. Reklam için; “Çok güzeldi. Dünya’da 12, Türkiye’de 1. olduk. Çok konuşuldu. Tepkiler güzeldi” dedi.

KÖTÜ YORUMLARA TEPKİ VERDİ

Ancak gazeteciler sanatçıya kötü yorumları da hatırlatınca; 'Birinci olmuş bir reklamın neresi kötüdür soruyorum size' diyerek tepki verdi.

2 MİLYON LİRA KAZANDI

*Reklam filminin çekimleri için halk otobüsüne bile binen Orhan Gencebay dedikoduya göre; bu mis gibi tanıtım karşılığında 2 milyon lira kazandı.

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