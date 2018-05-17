Orhan Gencebay’ın deodorant reklamı olay oldu

Sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi.

'BATSIN BU DÜNYA'

Orhan Gencebay reklam için ‘Batsın Bu Dünya’ adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi.

Gencebay, reklamda otobüsteki genci utandırarak üstüne geldi ve kulağına ne yapması gerektiğini fısıldadı.