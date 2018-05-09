Orhan Kılıç yönetmen koltuğunda, Eda Erol kamera karşısında

Orhan Kılıç'ın
hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği 'Fırtına Murat En Uzun Gece'nin hazırlıkları tamamlandı.
Çekimlere İzmir'de başlanan filme adını veren 'Fırtına Murat'
karakterini Orhan Kılıç canlandırıyor.
FİLMEDE EDA EROL DA ROL ALACAK
İzmir ve çevresinde bir ayda çekilecek filmde Orhan Kılıç'a; Cem Kılıç, Murat Aydın, Eda Erol, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker ve Umut Özkan
eşlik edecek.
*Eda Erol,
Haziran 2017’de nişanlandığı Alişan'dan
(41) Eylül’de ayrılmıştı. O dönem çiftin daha önce de 3-4 kez yüzük attığı konuşuluyordu.
Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki
rol arkadaşı Buse Varol (27) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta evlendi.
Elif Bayram