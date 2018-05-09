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Orhan Kılıç yönetmen koltuğunda, Eda Erol kamera karşısında

Sağır Oda dizisinde 'Aras Dağlı', 'Aşk Bir Hayaldir' dizisinde 'Miran Ağa' karakterleriyle dikkati çeken oyuncu Orhan Kılıç, uzun süredir üzerinde çalıştığı sinema filmi için ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. Orhan Kılıç'ın yönetmen olduğu filmde Eda Erol da kamera karşısına geçiyor 

10 Mayıs 2018, Perşembe 10:35
Orhan Kılıç yönetmen koltuğunda, Eda Erol kamera karşısında
Orhan Kılıç'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği 'Fırtına Murat En Uzun Gece'nin hazırlıkları tamamlandı.

Çekimlere İzmir'de başlanan filme adını veren 'Fırtına Murat' karakterini Orhan Kılıç canlandırıyor.


FİLMEDE EDA EROL DA ROL ALACAK


İzmir ve çevresinde bir ayda çekilecek filmde Orhan Kılıç'a; Cem Kılıç, Murat Aydın,  Eda Erol, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker ve Umut Özkan eşlik edecek.




*Eda Erol, Haziran 2017’de nişanlandığı Alişan'dan (41) Eylül’de ayrılmıştı. O dönem çiftin daha önce de 3-4 kez yüzük attığı konuşuluyordu.



Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Buse Varol (27) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta evlendi. 




 


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