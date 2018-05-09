Orhan Kılıç yönetmen koltuğunda, Eda Erol kamera karşısında



FİLMEDE EDA EROL DA ROL ALACAK

Elif Bayram

hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği 'Fırtına Murat En Uzun Gece'nin hazırlıkları tamamlandı.Çekimlere İzmir'de başlanan filme adını verenkarakterini Orhan Kılıç canlandırıyor.İzmir ve çevresinde bir ayda çekilecek filmdeeşlik edecek.Haziran 2017’de nişanlandığı(41) Eylül’de ayrılmıştı. O dönem çiftin daha önce de 3-4 kez yüzük attığı konuşuluyordu.Kasım’darol arkadaşı Buse Varol (27) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta evlendi.