Orhan Miroğlu oğluna kan arıyor

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'CUMA SABAHI DERİN BİR UYKUYA DALDI'

Erdinç Şahin

Cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyordu.operasyonunun siyasi sonuçlarını konuşmak üzerebuluştuk. Gözleri dolarak anlattı oğlunu: “Zerdeşt çok iyi bir çocuktur. Ben çalışırken hep yanıma gelir. Oğlum seni yazıyorum derim. Biliyorsunuz, yazılarımda ondan çok bahsederim. Onun için dua edin” dedi.Meclis’teki odasında oğluyla birçok fotoğrafı bulunan Orhan Miroğlu, bu sabah da 25 yaşındaki oğlu için bir tweet attı: Oğlum Zerdeşt için 0- kana ihtiyacımız var. Aşağıdaki kan merkezlerinden Zerdeşt adına kan verdikten sonra, yine numarası bulunan Kan merkezi sorumlusu Mustafa beyi arayarak, gerekli kana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.”Zerdeşt’e kan vermek isteyenler Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri ve Konya’daki Kızılay kan merkezlerine gidip, bağışta bulunabilir.Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın..