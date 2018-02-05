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Orhan Miroğlu oğluna kan arıyor

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun engelli oğlu Zerdeşt, Perşembe akşamı yoğun bakıma alındı.

Orhan Miroğlu oğluna kan arıyor
Cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Baba Miroğlu’yla Afrin operasyonunun siyasi sonuçlarını konuşmak üzere Cuma günü Meclis’te buluştuk. Gözleri dolarak anlattı oğlunu: “Zerdeşt çok iyi bir çocuktur. Ben çalışırken hep yanıma gelir. Oğlum seni yazıyorum derim. Biliyorsunuz, yazılarımda ondan çok bahsederim. Onun için dua edin” dedi.
 

TWITTER'DAN DUYURDU


Meclis’teki odasında oğluyla birçok fotoğrafı bulunan Orhan Miroğlu, bu sabah da 25 yaşındaki oğlu için bir tweet attı: Oğlum Zerdeşt için 0- kana ihtiyacımız var. Aşağıdaki kan merkezlerinden Zerdeşt adına kan verdikten sonra, yine numarası bulunan Kan merkezi sorumlusu Mustafa beyi arayarak, gerekli kana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.”

Zerdeşt’e kan vermek isteyenler Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri ve Konya’daki Kızılay kan merkezlerine gidip, bağışta bulunabilir. 
 

'CUMA SABAHI DERİN BİR UYKUYA DALDI'


Miroğlu, 3 Şubat'ta oğluyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın..


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