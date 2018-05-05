Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı

Adem ÖZDOĞAN / POSTA

ORHAN ŞEN UYARDI: BU YILA DİKKAT!

POSTA

“ÖNCEDEN UYARI YAPILMASI GEREKİYORDU”

Prof. Dr. Orhan Şen

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI GELİYOR

“TÜRKİYE BU OLAYLARI DAHA ÇOK YAŞAYACAK”

Adem Özdoğan

Bugünson yılların en büyük sel felaketini yaşadı.’ta yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu. Selde 3 kişi yaralandı, 20’yi aşkın iş yeri ve 150’den fazla araç hasar gördü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ‘500 yılda bir vuku bulan bir afet. Bugüne kadar hiç görülmedi” dedi.Sel felaketinin ardından herkesin gözü’den gelecek haberlere çevrilirken, sadece’yı değil tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren uyarı meteoroloji uzmanı’den geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen,’ya yaptığı açıklamada bu tarz afetlerin önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha fazla görülebileceği uyarını yaptı.Orhan Şen, Ankara’yı vuran sel felaketiyle ilgili olarak, Kentlerin alt yapılarının sadece sağanak yağışlara göre değil bu tarz 500 yılda bir gelen felaketlere göre de yapılması gerektiği vurgusunu yaptı. Orhan Şen, “Doğal afetteki suyun direnajla gitmesi gerekiyordu, sel felaketinin yaşandığı alanın alt yapısına çok önemli. Dere yatağı gibi tehlikeli bölgeler üzerinde yapılan bu yapılaşmalar bu tarz afetleri daha da etkiliyor” dedi.Meteoroloji’nin bu tarz bir afeti daha birkaç saat öncesinden görebileceğini de belirten Orhan Şen, “Noktasal tahmin olarak 2 saat önceden tahmin yapılabilirdi. Hatta bu tarz afetlerde yarım saat bile çok önemli. Belki de daha önce bir uyarı yapılsaydı. Maddi zarar minimuma indirilebilirdi” dedi.Orhan Şen, İç Anadolu’da bu dönemde yoğun yağış beklendiğini belirterek, “’da yaşayan herkes bilir. Bu güçlü yağmurların adıdır. Bundan sonraki süreçte de yaz aylarına kadar yağışlar devam edecektir” dedi.Orhan Şen, bugün Ankara’da yaşanan sel felaketi ve geçtiğimiz yaz İstanbul’da yaşanan dolu felaketlerine dikkat çekti. Orhan Şen, “Bu sene Türkiye bu olayları çok yaşayacak. Bu yaz ve sonbaharda daha çok yaşayacak. Türkiye’de bu yaz sıcaklıklar ortalamanın 1-2 derece üzerinde seyredecek. Özellikle ağustos ve eylülde nem artacak. Nemin artmasıyla birlikte yağışlar da artacak” dedi.