Orkan Çınar gündemi salladı!

”YERLİ RONALDO ORKAN ÇINAR”

Erdinç Şahin

Beşiktaş’ın devre arasında Konyaspor’a kiraladığı Orkan Çınar, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta takımına puan kazandırdı. Genç oyuncu, Trabzonspor ile oynadıkları maçta 90+4. dakikada sahneye çıktı ve yaklaşık 30 metreden kullandığı frikikte ağları bularak takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.72. dakikada oyuna dahil olan Orkan, golün ardından sevincini taklalar atarak yaşarken, Trabzonspor taraftarı golde büyük hatasının olduğunu düşündükleri kalecileri Onur Kıvrak’a tepki gösterdi. Gelecek vadeden 21 yaşındaki futbolcu, maçın ardından Konyaspor tribünlerine üçlü çektirdi.Öte yandan Orkan Çınar’ın Portekizli dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo gibi gerilmesi ve onun frikiklerde yaptığı vuruşa benzer bir vuruş yapması, genç oyuncunun Ronaldo’ya benzetilmesine de neden oldu. Beşiktaş ve Konyaspor taraftarları, Orkan Çınar için “Yerli Ronaldo” yakıştırmaları yaptı. Sosyal medyada gündem olan Orkan Çınar için onlarca paylaşım yapıldı.