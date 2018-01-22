Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Orkan Çınar: O pozisyonda frikik verilmesini çok istemiştim

Atiker Konyaspor'un, Trabzonspor ile oynadığı maçta yeşil beyazlıların ikinci golünü atarak sahadan 1 puanla ayrılmasını sağlayan yeni transfer Orkan Çınar, ''O pozisyonda frikik verilmesini çok istemiştim.'' dedi.
 

Orkan Çınar: O pozisyonda frikik verilmesini çok istemiştim
Orkan Çınar, "O pozisyonda frikik verilmesini çok istemiştim. Hakem frikiği verdiğinde de direk topu elime aldım. Ben 6 aydır her antrenmandan sonra bir saat frikik çalışıyordum. Arkadaşlarıma 'top kesinlikle kaleye gidecek, kaleci yakalayamazsa, siz atarsınız' dedim. Kaleci şaşırdı top tuhaf gittiği için ve gol oldu" dedi.
 

"BURAYA BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELDİM"


Atiker Konyaspor'a büyük beklentilerle geldiğini belirten Orkan Çınar, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik etmeliyim. Çünkü Trabzonspor gibi bir takıma karşı on kişi kalıp aşırı derecede iyi bir mücadele vermek kolay bir şey değil. Herkesin ayağına sağlık tebrik ediyorum. Sonradan girip gol atmak tabi ki güzel bir şey ama bu sonuçta bizim işimiz. Hocamız hücum oyuncusu olarak beni oyuna aldığında benden bir beklentisi var demektir. Ben buraya büyük beklentilerle geldim onları da yerine getirmek zorundayım. Elimden geleni her zaman yapacağım. Bu sefer benim adıma iyi geçti. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mustafa Cengiz seçildikten sonra ilk kez konuştu

Mustafa Cengiz seçildikten sonra ilk kez konuştu
Beşiktaş'a Pepe ve Tosic müjdesi!

Beşiktaş'a Pepe ve Tosic müjdesi!
Pablo Martin Batalla 4 hafta yok

Pablo Martin Batalla 4 hafta yok
Amatör küme maçında saha karıştı, iki futbolcu hastanelik oldu

Amatör küme maçında saha karıştı, iki futbolcu hastanelik oldu
Uçakla gitmek istediler kabul edilmedi! Hakemler ölümden döndü…

Uçakla gitmek istediler kabul edilmedi! Hakemler ölümden döndü…
Mesut Özil metroyla şehri gezdi!

Mesut Özil metroyla şehri gezdi!
Leon Goretzka'ya küfür şoku!

Leon Goretzka'ya küfür şoku!
Mario Balotelli ülkesine dönüyor!

Mario Balotelli ülkesine dönüyor!
Son dakika! Eto'o ayrılmak istediğini yönetime iletti

Son dakika! Eto'o ayrılmak istediğini yönetime iletti
Feyenoord Robin van Persie'ye imzayı attırdı

Feyenoord Robin van Persie'ye imzayı attırdı
Dursun Özbek'ten flaş karar!

Dursun Özbek'ten flaş karar!