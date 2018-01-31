Orlando City'den Larin açıklaması

Günler öncesinden Türkiye
'ye getirdiği Cyle Larin'i kulübü Orlando City
ile yaşanan anlaşmazlık yüzünden resmen açıklayamayan Beşiktaş
transferde mutlu sona ulaştı.
MLS
ligi ekiplerinden Orlando City
'den yapılan açıklamada Cyle Larin
'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple ile anlaştığını açıkladı.
İşte o açıklama:
"Oyuncunun kabul edilemez davranışı nedeniyle hayal kırıklığı yaşansa da, kulübün geleceğini düşünerek böyle bir karar alınmıştır. Kulübün değerlerine saygı duyan oyuncularla devam edilecektir."
Erdinç Şahin