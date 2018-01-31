Orlando City'den Larin açıklaması

Erdinç Şahin

Günler öncesinden'ye getirdiği Cyle Larin'i kulübüile yaşanan anlaşmazlık yüzünden resmen açıklayamayantransferde mutlu sona ulaştı.ligi ekiplerinden'den yapılan açıklamada'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple ile anlaştığını açıkladı."Oyuncunun kabul edilemez davranışı nedeniyle hayal kırıklığı yaşansa da, kulübün geleceğini düşünerek böyle bir karar alınmıştır. Kulübün değerlerine saygı duyan oyuncularla devam edilecektir."