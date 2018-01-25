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Orlando City Larin için 4 milyon euro istiyor

Beşiktaş'ın Türkiye'ye getirdiği ve antrenmana çıkardığı Cyle Larin için hak iddia eden Orlando City, siyah-beyazlılardan bonservis bedeli istedi. MLS ekibi, Larin için Beşiktaş'tan 4 milyon euro talep ediyor

Orlando City Larin için 4 milyon euro istiyor
Beşiktaş'ın Cyle Larin transferi ilginç bir hal almaya başladı. Kanadalı futbolcunun bir önceki kulübü Orlando City, siyah-beyazlılardan bonservis bedeli talebinde bulundu. MLS ekibi, Larin için 4 milyon euro istiyor.


ORLANDO CİTY DURUMU KABUL ETMİYOR


Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu 10 gün önce İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar bu hafta antrenmanlara başlayan Larin'i bonservis bedelsiz transfer etmeyi planlarken Orlando City bu durumu kabul etmiyor.


ORLANDO CITY TRANSFERİN GEÇERSİZ OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR 


Larin'in sözleşmesinin devam ettiğini savunan MLS ekibi, bu transferin geçersiz olduğunu iddiasında. Orlando City bu durum nedeniyle 22 yaşındaki futbolcunun lisansı için gerekli evrakları göndermedi. Beşiktaş kısa vadeli çözümü için FIFA'dan geçici lisans çıkartma yoluna gidiyor. 1 ay sürmesi beklenen işlemlerin ardından Larin, Beşiktaş forması giyebilecek.

MLS ekibi ise konuyu FIFA'ya taşıyarak Larin ve Beşiktaş için hukuki süreç başlatacak. Siyah-beyazlılar konunun çözüme kavuşması ve Larin'in tamamen futbola odaklanması için Orlando City ile uzlaşma yoluna gidebilir.

Yönetim bu doğrultuda Orlando City ile bonservis bedeli konusunda anlaşarak konuyu FIFA'lık olmadan kapatabilir.


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