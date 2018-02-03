Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mine Bozkurt

Ormana sayvan kurmaya giden orman işçilerini ilçe merkezine getiren ve üzerinde traktörde bulunan Mehmet A. yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, Fındık altı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.Devrilen kamyon kasasının altındaki ve içindeki işçiler kendi imkanları ile dışarı çıkarak yardım istedi.Bunun üzerine gelen ihbar üzerine olay yerine 112, Jandarma, UMKE ve AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51) olay yerinde hayatında kaybetti.Yaralanan kamyon sürücüsü ve 11 işçi, sağlık ekipleri tarafından Karabük’teki hastanelere kaldırıldı.