Ormana gizlenen uyuşturucu drone ve narkotik köpeğiyle bulundu

Nazlı Erdol

'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alanekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Getirilen uyuşturucunun merkez Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, bölgede arama yaptı. Arama çalışmalarını drone ve narkotik köpeği ile sürdüren ekipler, uyuşturucuyu, uzun uğraşlar sonucu çuvallar içerisinde çalılıkların arasına gizlenmiş halde buldu. Yapılan incelemede, 19 çuval içerisinde 98 kilo esrar olduğu belirlendi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.