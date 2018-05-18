Kumluca ilçesinde Olimpos Turizm Merkezi'ndeki bir bungalov tatil köyünde çalışan Hakan-Selcan Uygur çiftinin çocukları Şems Ateş (2,5), dün saat 18.30 sıralarında oynarken köpeği Frida'nın peşine takılarak ormanlık alana girdi.

Ailenin, çocuğun kaybolduğunu fark edip yardım istemesi üzerine harekete geçen Adrasan Jandarma Karakolu, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

Çalışmaların devam ettiği gece 01.30 sıralarında Uygur çiftinin köpeği Frida tatil köyüne dönerken, küçük Şems'e ilişkin herhangi bir ize rastlanmadı.

Köpeğin bir süre sonra tekrar ormana doğru gitmesi üzerine ekipler Frida'yı takip etmeye başladı. Frida'nın Türkmen Dibi mevkisine yönelmesi üzerine ekipler, o bölgede aramalarını yoğunlaştırdı.

ORMANDA TEK BAŞINA

Geceyi tek başına ormanda geçiren minik Şems, sabah saat 06.30'da jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, bir nar bahçesi yanındaki sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Küçük sopalarla tutturulan brandanın çökme ihtimaline karşın çocuğu dikkatli şekilde bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, Şems'i ailesine teslim etti.

"OLAYIN ŞOKUNU ATLATABİLMİŞ DEĞİLİM"

Çocuklarına kavuşan Uygur ailesi arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. Baba Hakan Uygur, yaptığı açıklamada, çok stresli bir gece geçirdiklerini söyledi. Oğlunun sağ salim bulunması nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldular. Allah hepsinden razı olsun." dedi.