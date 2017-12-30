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Ormandaki ağaçlara kuşlar için yemlik astılar

Amasya’da Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, kuşları beslemek için ormana gidip ağaç dallarına içi yem dolu kaplar astı

30 Aralık 2017, Cumartesi 11:37
Ormandaki ağaçlara kuşlar için yemlik astılar
Amasya Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri "Kim Demiş Unutmuşum, Benim Sevgili Kuşum" projesi kapsamında kent ormanındaki ağaçlara kuş yemlikleri astı. Okul Müdürü Hasan Ilıcak, havaların soğuması ile birlikte doğadaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek amacıyla öğretmen ve 400 öğrenci ile birlikte sınıflarında hazırladıkları kuş yemliklerini ve kuş evlerini götürerek doğaya bıraktıklarını söyledi.

'MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU'

Hasan Ilıcak, "Öğrenci ve veli katılımıyla gerçekleşen etkinlikte merhamet, yardımseverlik ve empati değerlerinin söz diliyle değil, davranış diliyle öğretilmesi yani yaşanması hedeflendi. Etkinliğe katılan ve kuş yemliklerini ağaçlara asan öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyordu" diye konuştu.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
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