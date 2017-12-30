Ormandaki ağaçlara kuşlar için yemlik astılar

'MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU'

Senim Tanay

Amasya Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileriprojesi kapsamında kent ormanındaki ağaçlara kuş yemlikleri astı. Okul Müdürü Hasan Ilıcak, havaların soğuması ile birlikte doğadaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek amacıyla öğretmen ve 400 öğrenci ile birlikte sınıflarında hazırladıkları kuş yemliklerini ve kuş evlerini götürerek doğaya bıraktıklarını söyledi.Hasan Ilıcak, "Öğrenci ve veli katılımıyla gerçekleşen etkinlikte merhamet, yardımseverlik ve empati değerlerinin söz diliyle değil, davranış diliyle öğretilmesi yani yaşanması hedeflendi. Etkinliğe katılan ve kuş yemliklerini ağaçlara asan öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyordu" diye konuştu.