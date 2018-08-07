Ormandan 'Gollum' çıktı

Kanada'nın Quebec bölgesinde ormanlık bir bölgesindeki Gaspe Vadisi'nde ilerleyen Audree Frechette, yol kenarındaki geyiği görüntülemek isterken karanlık ormandan çıkan bir başka canlıyı görüntüledi.

SADECE SİLUETİ GÖRÜNÜYOR

Sputnik'te yer alan habere göre; Audree, videoyu izlediğinde sadece silueti görülen insan benzeri bir canlının olduğunu fark etti.

"GOLLUM" KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Audree'nin görüntüleri YouTube kanalında yayınlamasının ardından, ne olduğu bilinmeyen canlı izleyenleri korkuturken, hareketleri nedeniyle Tolkien'in ‘Gollum' karakterine benzetildi.











