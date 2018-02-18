Ormanlık alanda intihar girişiminde bulundu, hastanede öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ormanlık alanda başına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulunan 5 aylık evli Tolga K. (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Ormanlık alanda intihar girişiminde bulundu, hastanede öldü
Çamlık Seyir Tepesi'ne yürüyüşe gelenler, saat 09.00 sıralarında, ormanlık alandan 1 el silah sesi duydu. Merak edip, ormanlık alana gidenler ise yerde kanlar içinde hareketsiz yatan biri olduğunu görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Tolga K.'nin, başına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Tolga K., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 aylık evli olduğu öğrenilen Tolga K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tolga K.'nin üzerinde ve bulunduğu ormanlık alanda yapılan aramalarda, intihar nedenini belirten nota rastlanılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA


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