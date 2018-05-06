Ormanlık alanda kaybolan Hollandalı turisti AKUT ekibi buldu

4 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Mehmet Nuri Turan

Hollanda'dan ilçeye tatile gelen Guido Dibbets (50), Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı.Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yolunu kaybeden Dibbets, eşini arayarak yardım istedi.Hollandalı turist, bölgeye yönlendirilen AKUT ekiplerinin yaklaşık iki saatlik arama çalışmasıyla bulundu.Dibbets, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Kayaköy’e ulaşmaya çalışırken kaybolduğunu söyledi.Dönmek için acele ederken yolu şaşırdığını anlatan Dibbets, "Ölüdeniz’i görmeme rağmen yolu bir türlü bulamadım. Yardım çağrıma cevap verip beni kurtaranlara teşekkür ederim." dedi.AA