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Ormanlık alanda kaybolan Hollandalı turisti AKUT ekibi buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken kaybolan Hollandalı turist, AKUT Fethiye ekiplerince bulundu

06 Mayıs 2018, Pazar 01:20
Ormanlık alanda kaybolan Hollandalı turisti AKUT ekibi buldu
Hollanda'dan ilçeye tatile gelen Guido Dibbets (50), Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yolunu kaybeden Dibbets, eşini arayarak yardım istedi.

4 KİLOMETRE YÜRÜDÜ


Hollandalı turist, bölgeye yönlendirilen AKUT ekiplerinin yaklaşık iki saatlik arama çalışmasıyla bulundu.
Dibbets, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Kayaköy’e ulaşmaya çalışırken kaybolduğunu söyledi.

Dönmek için acele ederken yolu şaşırdığını anlatan Dibbets, "Ölüdeniz’i görmeme rağmen yolu bir türlü bulamadım. Yardım çağrıma cevap verip beni kurtaranlara teşekkür ederim." dedi.

AA


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