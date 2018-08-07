Belgesel çekimi için gittikleri Orta Afrika Cumhuriyeti’ne silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus gazeteciler, başkent Moskova’da düzenlenen ayrı törenlerle bugün toprağa verildi. Öldürülen gazetecilerden Kiril Radçenko, kilisede yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Azerbaycan asıllı Müslüman gazeteci Orhan Cemal ise Prospekt Mira caddesindeki Cami’de kılınan namazın ardından Müslüman mezarlığına defnedildi. Cemal’in cenaze törenine Rusya’da yaşayan çok sayıda Müslüman cemaatin yanı sıra gazeteci dostları ve devlet kabinesinden önemli isimler katıldı. Diğer gazeteci Aleksandr Rastorquyev ise yine kilisede yapılan törenden sonra toprağa verildi.

"OLAY AYDINLATILSIN"

Gazeteci Orhan Cemal’in cenaze törenine Rusya’da ki Müslüman cemaatten yoğun katılım oldu. Cenaze namazını Rusya müftüsü Ravil Gaynutdin kıldırdı. Orhan Cemal’in cenaze namazının kılınmasının ardından düzenlenen törende meslektaşları konuşma yaparak taziye dileklerini iletti. Orhan Cemal’in yakın dostu gazeteci Maksim Şevçenko, gazeteciler olarak her zaman tehlikeyle karşı karşıya olduklarını, gazetecilere suikast düzenleyenlerin en yakın zamanda yakalanıp olayın aydınlatılmasını talep etti.

"BABAMIN İZİNDE OLACAĞIM"

Orhan Cemal’in oğlu Mansur Cemal de törende hüzünlü bir konuşma yaptı. Herkesin duygulandığı konuşmada Orhan Cemal’in oğlu Mansur Cemal, “Babam gibi insanlar dünyada nadiren bulunabilir. Keşke dünyada daha çok iyi insan olsaydı, dünya daha güzel olurdu. Bende babamın izinde olacağım, babam gibi iyi insan olacağım” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Orhan Cemal tekbirlerle Müslüman mezarlığında toprağa verildi.

İHA