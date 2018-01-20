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Orta büyüklükteki asteroit Dünya’yı teğet geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 4 Şubat’ta orta büyüklükteki bir asteroidin Dünya’ya yakın geçiş yapacağını açıkladı

Orta büyüklükteki asteroit Dünya’yı teğet geçecek
NASA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarım kilometre ila 1,2 kilometre çapında olduğu tahmin edilen "2002 AJ129" asteroidinin, 4 Şubat 2018’de TSİ 12.30’da Dünya’ya yaklaşık 4,2 milyon kilometre yaklaşması bekleniyor.

TESPİT EDİLEN EN HIZLI ASTEROİD


Bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 10 katından fazla bir uzaklık. Dünya’ya en yakın olduğu anda saniyede 34 kilometre hızla boşlukta ilerleyen asteroidin, şimdiye dek Dünya yakınında tespit edilen en hızlı asteroit olduğu belirtildi.



NASA, asteroidin Güneş Sistemi’nde izlediği güzergahı temsil eden hareketli bir grafik görüntü yayınladı.

DÜNYA'YA ÇARPMA TEHLİKESİ 


Görüntüde Güneş’e yakın geçiş yapan asteroidin Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesini kısa süre kestikten sonra yörünge dışına doğru uzaklaştığı görülüyor. NASA uzmanları "potansiyel olarak tehlikeli asteroit" kategorisinde değerlendirilen gök cisminin gelecek 100 yıl içinde Dünya’ya çarpma tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

"2002 AJ129", ilk kez Hawaii Adası’nda bulunan NASA sponsorluğundaki Maui Uzay İzleme Merkezi tarafından 2002 yılında keşfedilmişti.


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