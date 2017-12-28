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Orta segmentin en iddialı modeli

2017 ile birlikte akıllı telefon tasarımlarında gördüğümüz değişim rüzgarı, Oppo’nun yeni orta segment modelinde de devam ediyor. Oppo A83, 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde, 18:9 ekran en boy oranına sahip 5.7 inçlik ince çerçeveli ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Orta segmentin en iddialı modeli
Kısa süre önce orta segmente hitap eden A75 ve A75s modellerini tanıtan Oppo, şimdide A83 modeli ile karşımıza çıktı. Orta segmentte iddialı bir cihaz izlenimi veren Oppo A83, modern tasarım çizgisi, ihtiyaçları karşılayabilecek teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gücünü 2.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alan telefon sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 32GB dahili depolama alanının bulunduğu telefonun microSD desteği de mevcut. 150.5 x 73.1 x 7.7mm ölçülerinde ve 143 gram ağırlığında olan Oppo A83, 3090mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan besleniyor.
 

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ BULUNUYOR


13MP’lik ana kameraya 8MP’lik ön kameranın eşlik ettiği Oppo A83’te yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Oppo yetkilileri bu özelliği sayesinde telefonun kilidini 0.18 saniyede açabildiğini iddia ediyorlar. Tabi ki şunu da belirtmek gerekiyor. Oppo’nun A83 modelinde kullandığı yüz tanıma teknolojisi tamamen yazılımsal bir olay. Yani Apple’ın iPhone X’te kullandığı gibi 3 boyutlu yüz haritası çıkaran sensörler telefonda mevcut değil.

29 Aralık’ta Çin’de satışa sunulacak olan A83’ün fiyatı ise 215 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat etiketini orta segmentteki böyle bir model için çok makul olduğunu söyleyebiliriz.

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