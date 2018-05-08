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Ortaca’da Manuş Baba coşkusu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali’nde sahne alan şarkıcı Manuş Baba, hayranlarına keyifli anlar yaşattı

Ortaca’da Manuş Baba coşkusu
Ortaca Belediyesi'nce tuhafiye pazar yerinde düzenlenen festivalin ikinci gününde Manuş Baba, sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Manuş Baba, yaklaşık iki saat boyunca dinleyicilerini hem hüzünlendirdi hem coşturdu.

“Dönersen ıslık çal” albümüyle müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Manuş Baba, alanı dolduran hayranlarına müzik ziyafeti yaşatırken Ortaca Belediye Meclis Üyesi Mahir Öztürk, Manuş Baba’ya plaket takdim etti. Manuş Baba da kendisini hayranlarıyla buluşturduğu için Ortaca Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, yarın Türk Halk Müziği konseri ile devam edecek.


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