Ortaköy’de garsonun avukata tecavüz girişimi iddiasında ilk duruşmada tahliye



İDDİANAMEDEN

Serap Belovacıklı

Ortaköy'de ünlü gece kulübünde yabancı uyruklu turisti, mekanın tuvaletinde tecavüze kalkıştığı iddia edilen garson 1 ay 20 gün sonra tahliye edilirken dava dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 yıla kadar hapsi istenen sanığın 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğini kaydetti.Geçtiğimiz ay Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde yabancı uyruklu turisti, mekanın tuvaletinde tecavüze kalkıştığı iddia edilen garson C.B.(32)’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık C.B. hazır bulunurken müşteki M.M.’yi avukatları temsil etti.Duruşmada söz alan sanık C.B., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.Duruşmada daha sonra ünlü mekanda çalışan 2 garson tanık olarak dinlendi. Tanık olarak ifade veren garsonlar, müştekinin olay gecesi alkollü olduğunu öne sürerek taciz iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydettiler.Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında TCK’nın 102/1 maddesince basit cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlattı. İsnat edilen suçun sabit görülmesi halinde eylemin nitelikli cinsel saldırı kapsamında olduğunu bu nedenle sanığın TCK’nın 102/2 maddesince 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğini hükmeden mahkeme, bu nedenle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.Mahkeme, dava kapsamında 1 ay 20 gün tutuklu kalan sanık C.B.’nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Ocak'ta Ortaköy’de ünlü bir mekanda meydana gelen taciz iddiasına ilişkin şüpheli C.B. hakkında basit cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede barın tuvaletini soran M.M’yi tuvalete götüren şüphelinin kapıyı kilitleyerek müştekiyi taciz ettiği, müştekinin bağırarak ve tekme atarak tacizden kurtulmaya çalıştığı anlatılmıştı.