Ortaköy'de gece kulübünde dehşet

İstanbul Ortaköy'de Türk arkadaşı ile gece kulübüne giden turist kadın, tuvaleti sormak için garsondan yardım istedi, ardından dehşeti yaşadı

Ortaköy'de gece kulübünde dehşet
Ortaköy'de 7 Ocak'ta sabaha karşı 04.10 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Türk avukat arkadaşı G.S.Y ile kulübe gittiğini anlatan yabancı uyruklu kadın avukat M.M., tuvaletin yerini sormak için garsondan yardım istedi.

Garsonun kendisine kadınlar tuvaletinde tecavüz girişiminde bulunduğunu anlatan genç kadın polise başvurdu. İfadesinde garson C.B.'nin kendisini iterek tuvalete kilitlediğini, ağzını kapatarak öpmeye başladığını, direnince de pantolonunu indirdiğini söyleyen M.M. bağırmaya başlaması üzerine garsonun tecavüz girişiminin ardından korkarak kaçtığını söyledi.


ÖZEL EKİP YAKALADI


Garsonun kayıplara karışmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro özel ekip kurdu. Garson C.B. (32) yakalandı. Suçlamaları reddeden evli ve iki çocuk babası garson, "Masadakilerden biri, kadını lavaboya götürmemi söyledi. Lavaboya götürüp kendisi lavabodayken ben lavabonun kapısında bekledim. Lavabodan çıkmayınca görev yerime döndüm." diyerek kendini savundu. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve tanıkların ifadeleri üzerine garson, genç kadına tecavüz girişiminden tutuklandı.

(Sabah)


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