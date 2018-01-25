Ortaköy'deki gece kulübüne saldırı kamerada

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



SALDIRI ANI:

Beşiktaş'ta eğlence mekanına ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı

Gizem Yetil

İstanbul Ortaköy'de dün bir eğlence merkezinin girişinde bulunan kişilere motosikletli iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan güvenlik görevlisi Erkan Kayatekin hayatını kaybetti.Saldırıda hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Erkan KayatekinGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde seyir ediyor. Bir süre sonra saldırganlar, kulübün önünde duruyor. Çok geçmeden silahlarını çıkartan saldırganlar, kulübe doğru defalarca ateş ediyor. Ardından saldırganlar, kaçarak uzaklaşıyor. Saldırı esnasında ise caddedeki vatandaşlar kaçarak uzaklaşıyor.Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.