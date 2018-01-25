Ortaköy'deki gece kulübüne saldırı kamerada

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne, dün gece yarısı motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda, güvenlik görevlisi Erkan Kayatekin hayatını kaybetti. Bir vale ve özel güvenlik yaralandı. Olayın bugün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 

Ortaköy'deki gece kulübüne saldırı kamerada
İstanbul Ortaköy'de dün bir eğlence merkezinin girişinde bulunan kişilere motosikletli iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan güvenlik görevlisi Erkan Kayatekin hayatını kaybetti. 


Saldırıda hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Erkan Kayatekin
 

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde seyir ediyor. Bir süre sonra saldırganlar, kulübün önünde duruyor. Çok geçmeden silahlarını çıkartan saldırganlar, kulübe doğru defalarca ateş ediyor. Ardından saldırganlar, kaçarak uzaklaşıyor. Saldırı esnasında ise caddedeki vatandaşlar kaçarak uzaklaşıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


SALDIRI ANI:



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