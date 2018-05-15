Milyonlarca Müslüman gece sahura kalkıp niyet edecek. Sabah her zaman olduğu gibi rutin işlerine devam edecek. Fakat niyetli olan vatandaşlar sabah kalktıklarında diş fırçalamanın, sakız çiğnemenin ve küfür etmenin orucu bozup bozmayacağını merak ediyorlar.





ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?





Diş fırçalamak orucu bozar mı?





Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.





SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?





Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Dini Soruları Cevaplandırma Platformu”nda yer alan fetvada;





‘’Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak “kenger sakızı” gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur’’ ifadeleri yer almaktadır. Peki mekruh nedir?





KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI?





İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bu nedenle oruçlu olana veya olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır. Küfür ve kötü sözün oruca etkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcuttur ancak Ebu Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resulullah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur." Buyurmaktadır. Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman’a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir.