Oryantal Didem Kınalı’nın parasını polisler gasp etti

Yaşadıklarını resmi Instagram hesabından paylaşan sanatçı; ‘Mexico Cancun'da bir polis, bir bilet kesen güvenlik görevlisi beni sıkıştırıp elimden pasaportumu ve biletlerimi alıp çantamdan 3000 Doları zorla aldılar. Çalıştığım para gitti. Ama şükür pasaportumu, biletimi ve canımı zor kurtardım. Çok şükür şu an uçaktayım. Çok şükür geliyorum. Bir daha tek başıma İstanbul dışına bile çıkmayacağım! Merak edip yazdığınız için çok teşekkür ederim. Hala uçaktayım. Sabah alanda olurum inşallah. Tekrar çok teşekkürler.'dedi.



