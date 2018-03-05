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Oscar 2018 ödülleri dağıtıldı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)

Merakla beklenen Oscar 2018 ödüllerinin kazananları belli oldu. Peki, 2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da aday gösterilen en iyi filmler, hangi film oscar ödülü aldı, en iyi yönetmen kim seçildi, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu kim oldu? Tüm bunların cevabı belli oluyor. Oscar 2018'de ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da dünyaca ünlü yıldızlar şıklıkta yarıştı. Oscar töreni ile ilgili tüm gelişmeler son dakika haberimizde
 

05 Mart 2018, Pazartesi 07:21
Oscar 2018 ödülleri dağıtıldı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)
Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar ödüllerinin bu yıl 90.'sı  yapılıyor.

2018 Oscar ödülünü kim kazandı, ödülleri kimler aldı? Hangi film oscar ödülü aldı, en iyi yönetmen kim seçildi, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu kim oldu? soruları bugün cevap buldu. Oscar ödül törenindn önce Kırmızı Halı'da dünyaca ünlü yıldızlar boy gösterdi

Bu sene Oscar ödül töreni sunuculuğunu Jimmy Kimmel yaptı.



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En İyi Yönetmen
 

Guillermo del Toro (The Shape of Water) 


 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) 



En İyi Özgün Şarkı
 

Remember Me (Coco) 


En İyi Görüntü Yönetimi


Blade Runner 2049 


En İyi Özgün Senaryo

Get Out 


En İyi Uyarlama Senaryo


Call Me By Your Name 


En İyi Kısa Film 


The Silent Child
 

En İyi Kısa Belgesel


Heaven is a Traffic Jam on the 405 


En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı


Darkest Hour 


En İyi Kostüm Tasarımı


Phantom Thread 


En İyi Belgesel Film


Icarus 


En İyi Ses Kurgusu

Dunkirk 


En İyi Ses Miksajı


Dunkirk 
 

En İyi Yapım Tasarımı


Shape of Water 


Yabancı Dilde En İyi Film


A Fantastic Woman 


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu


Allison Janney (I, Tonya) 

En İyi Kısa Animasyon Filmi 

 
Dear Basketball 

En İyi Animasyon Filmi

Coco 
 

En İyi Görsel Efekt


Blade Runner 2049


En İyi Film Kurgusu


Dunkirk

En İyi Orijinal Film Müziği


Shape of Water 

 

‘Üç Billboard’, ‘Argo’ kadar beğenildi mi?

 
Posta Gazetesi'nden Kerem Akça'nın haberine göre; Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli…

2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.  
 
Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi. 

2018 Oscar ödülleri hangi kanalda? (Oscar ödülleri izleme linki)2018 Oscar ödülleri hangi kanalda? (Oscar ödülleri izleme linki)


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