Oscar 2018 ödülleri dağıtıldı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar ödülle
rinin bu yıl 90.'sı yapılıyor.
2018 Oscar ödülünü kim kazandı, ödülleri kimler aldı?
Hangi film oscar ödülü aldı, en iyi yönetmen kim seçildi, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu kim oldu? soruları bugün cevap buldu. Oscar ödül törenindn önce Kırmızı Halı'da dünyaca ünlü yıldızlar boy gösterdi
Bu sene Oscar ödül töreni sunuculuğunu Jimmy Kimmel
yaptı.
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En İyi Yönetmen
Guillermo del Toro (The Shape of Water)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Özgün Şarkı
Remember Me (Coco)
En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049
En İyi Özgün Senaryo
Get Out
En İyi Uyarlama Senaryo
Call Me By Your Name
En İyi Kısa Film
The Silent Child
En İyi Kısa Belgesel
Heaven is a Traffic Jam on the 405
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Darkest Hour
En İyi Kostüm Tasarımı
Phantom Thread
En İyi Belgesel Film
Icarus
En İyi Ses Kurgusu
Dunkirk
En İyi Ses Miksajı
Dunkirk
En İyi Yapım Tasarımı
Shape of Water
Yabancı Dilde En İyi Film
A Fantastic Woman
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Allison Janney (I, Tonya)
En İyi Kısa Animasyon Filmi
Dear Basketball
En İyi Animasyon Filmi
Coco
En İyi Görsel Efekt
Blade Runner 2049
En İyi Film Kurgusu
Dunkirk
En İyi Orijinal Film Müziği
Shape of Water
‘Üç Billboard’, ‘Argo’ kadar beğenildi mi?
Posta Gazetesi'nden Kerem Akça'nın haberine göre; Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli…
2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.
Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi.
2018 Oscar ödülleri hangi kanalda? (Oscar ödülleri izleme linki)
İdil Janet Demiray