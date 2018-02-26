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Oscar adayı 'Pervane' çok yakında sinemalarda

90. Oscar Ödülleri'ne "En İyi Animasyon" dalında aday olan, yönetmenliğini Nora Twomey'in, yapımcılığını Angelina Jolie'nin üstlendiği "Pervane", küçük bir kızın Taliban'ın katı kuralları içerisinde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Beyaz perdeye uyarlanan "Pervane" çok yakında sinemalarda

26 Şubat 2018, Pazartesi 16:52
Oscar adayı 'Pervane' çok yakında sinemalarda
Yönetmenlik koltuğunda 2009 yılında en iyi animasyon film dalında Oscar’a aday olan ve diğer festivallerde toplam 7 ödülün sahibi "The Secret of Kells"in yönetmeni Nora Twomey'in bulunduğu "Pervane", Deborah Ellis’in "The Breadwinner" adlı çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlandı.

"Pervane" filmi kadınların baskı karşısında güçlenmelerini ve hayallerini anlatıyor.

PERVANE'NİN KONUSU

11 yaşındaki Pervane ailesiyle birlikte Afganistan Kabil’de savaştan zarar görmüş küçük bir apartman dairesinde yaşamaktadır. Pervane Taliban’ın sıkı kuralları altında, babasının para kazanmak için pazar yerinde insanların mektuplarını yazdığı ve okuduğu hikayeleri dinleyerek büyür. Bir gün babası tutuklanır ve Pervane’nin hayatı sonsuza dek değişir. Kadınların erkekler olmadan evlerinden çıkmalarına izin verilmediği bu zamanda ailesinde para kazanacak ve yiyecek alışverişi yapacak hiç kimse kalmaz. Pervane ailesine yardım edebilmek için saçlarını kestirmeye ve erkek kılığına bürünmeye karar verir. Başörtüsü olmadığı için zaten tehlike altında olan Pervane babasını kurtarmanın yolunu bulmayı kafasına koymuştur.

Angelina Jolie'nin kendi yapım şirketi Jolie Pas Production aracılığıyla yapımcılığını üstlendiği "Pervane"nin orijinal seslendirme kadrosunda; Saara Chaudry, Soma Bhatia, Ali Kazmi, Laara Sadiq ve Ali Rizvi Badshah gibi isimler yer alıyor.

PERVANE'NİN TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMANI:



 


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