Oscar adayı 'Pervane' çok yakında sinemalarda

PERVANE'NİN KONUSU

PERVANE'NİN TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMANI:

Senim Tanay

Yönetmenlik koltuğunda 2009 yılında en iyi animasyon film dalında Oscar’a aday olan ve diğer festivallerde toplam 7 ödülün sahibi "The Secret of Kells"in yönetmeni'in bulunduğu, Deborah Ellis’inadlı çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlandı."Pervane" filmi kadınların baskı karşısında güçlenmelerini ve hayallerini anlatıyor.11 yaşındaki Pervane ailesiyle birlikte Afganistan Kabil’de savaştan zarar görmüş küçük bir apartman dairesinde yaşamaktadır. Pervane Taliban’ın sıkı kuralları altında, babasının para kazanmak için pazar yerinde insanların mektuplarını yazdığı ve okuduğu hikayeleri dinleyerek büyür. Bir gün babası tutuklanır ve Pervane’nin hayatı sonsuza dek değişir. Kadınların erkekler olmadan evlerinden çıkmalarına izin verilmediği bu zamanda ailesinde para kazanacak ve yiyecek alışverişi yapacak hiç kimse kalmaz. Pervane ailesine yardım edebilmek için saçlarını kestirmeye ve erkek kılığına bürünmeye karar verir. Başörtüsü olmadığı için zaten tehlike altında olan Pervane babasını kurtarmanın yolunu bulmayı kafasına koymuştur.