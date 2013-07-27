Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benficalı yıldız oyuncu ile tüm sorunlar çözüldü ve transferde son noktaya gelindi.

Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre her iki takım arasında tüm pürüzler çözüldü ve yıldız oyuncunun bavulunu toplayarak bugün Türkiye'ye gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takım, Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli ve ayrıca 3 milyon euro bonus ödeyecek.

Fenerbahçe'nin transferi günün ilerleyen saatlerinde açıklaması bekleniyor.

OSCAR CARDOZO KİMDİR?



Yıldız oyuncu 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçında Fenerbahçe'ye 2 gol atarak takımı Benfica'yı finale taşımıştı.



