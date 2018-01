Oscar ödüllü Michael Douglas'a da cinsel taciz suçlaması

ELLERİNİ PANTOLUNUNDAN İÇERİ SOKUP...

GİZLİ KALMASI İÇİN ANLAŞMA İMZALATTI İDDİASI

"TÜMDEN YALAN"

Gizem Yetil

'ın sistematik cinsel saldırılarını ortaya çıkarmak için başlayan ifşa kampanyasına her gün yeni bir ünlü isim takılıyor.Sputnik'te yer alan habre göre, Bu kez 1972 yılında San Fransisko Sokakları dizisiyle ünlenmesinden beri sinemada çok çeşitli rollerde kendisine saygın bir yer edinen Michael Douglas'ın eski bir çalışanı 1980'lerde ünlü aktörün cinsel tacizine uğradığını iddia etti.Michael Douglas'ın yapımcılık şirketinin New York ofisini bir dönem yönetmiş olan gazeteci-yazar Susan Braudy'nin The Hollywood Reporter'a anlattığı iddialar arasında,. Aktörün karşısına geçerek ellerini pantalonundan içeri sokup mastürbasyon yaptığı ve orgazm olduğu da var. Douglas'ın uygunsuz davranışlarının cinsel sohbetlerle başladığı, birlikte rol aldığı Kathleen Turner ile biten ilişkisini anlattığı ve aktrisin vücuduyla ilgili pek çok yorumda bulunduğunu aktaran Braudy, bir gün iş görüşmesi için dairesine gittiğinde olanlardan şöyle söz etti:''Bir baktım ki, elini fermuarı indirilmiş pantalonundan içeri sokmuş. Dehşet içinde fark ettim ki, cinsel organını ovuşturuyor. Birkaç saniye içinde sesi çatallandı ve bana orgazm olmuş gibi geldi.''Kendisini aşağılanmış hissettiğini söyleyip ''Douglas benden çok daha güç sahibi olduğu için her istediğini yapabileceğini düşünüyordu'' diyen gazeteci-yazar, durumdan başkalarına söz etmesinin ardından Oscar ödüllü aktörün bunların gizli kalmasına yönelik kendisine anlaşma imzalattığını da öne sürdü. Yeni başlayan kampanyalar sayesinde 30 yıl sonra konuşacak cesareti bulduğunu ifade etti.Efsane aktör Kirk Douglas'ın oğlu olan, aktris Catherine Zeta-Jones ile evliliğiyle de medyaya gündem oluşturan 73 yaşındaki Michael Douglas, bu ay başında verdiği bir demeçte adeta önleyici yalanlama yapmıştı.Eski bir çalışanının kendisine cinsel taciz suçlaması yöneltmesini beklediğini, ama 'tümden yalan' bir hikaye anlatılacağını ileri sürerek ''Bu sofistike ve zeki kadına karşı hiçbir türden cinsel tacizde bulunmadım'' demişti.