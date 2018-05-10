Osman Bey'in süt annesi Sugay Hatun kimdir? Tarihte var mı?

Akın Güler

Diriliş Ertuğrul'un sezon finaline yaklaşılırken bir yandan diziye yeni birileri ekleniytor bir yandan da tarihte olduğu gibi bazı önemli kişiler yaşamını yitiriyorlar. Son olarak Osman Bey'in doğumun hemen ardından Halime Hatun hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrası Osman Bey'e süt annesi arandı. Sugay Hatun'un getirilmesi Osman Bey'in açlığına çare oldu.Diriliş Ertuğrul dizisini sıkı bir şekilde takip eden vatandaşlar Sugay Hatun'un kim olduğunu ve tarihte nasıl biri olduğunu merak edip "Sugay Hatun kidmir?" sorusunu yönelttiler.Tarihte Sugay Hatun'un olup olmadığı bilinmiyor. Bu karaktere dizide Oya Unustası hayat veriyor.Güzel ve başarılı oyuncu Oya Unustası, 1988 tarihinde İstanbul Kadıköy'de hayata gözlerini açtı. İki ablası, bir abisi olan Oya Unustası, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın Flüt bölümü’nde tamamlayarak mezun oldu. Oyunculuk ve sahne sanatları alanında Ayla Algan’dan eğitim gören Oya Unustası, aslen İzmir Buca'lıdır. Baba tarafı Bulgaristan göçmeni, anne tarafı ise Selanik göçmeni olan Oya Unustası, 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. 2013 tarihinde sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın gerçekleştirdiği, Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Miss Turkey Güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden oldu.2015 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kalbim Ege’de Kaldı adlı dizisde Alper Saldıran (Mustafa) ile birlikte Zeliş rolünde baş rol üstlenmiştir. 2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Beyaz Karanfil” adlı dizide Nergis rolünü canlandırmıştır. Bu dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) gibi isimlerle baş rol üstlenmiştir. 2018 tarihinde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Masum Değiliz" adlı dizide Ceyda karakterini canlandırdı. Yine bu dizide Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)